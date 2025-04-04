20-е века - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Сборная Азербайджана по футболу занимает 119-е место в рейтинге ФИФА в 2025 году.

İdman.biz сообщает, что наша команда отстает на шесть мест по сравнению с первым рейтингом прошлого года.

В целом, если посмотреть на то, как сборная стартовала в предыдущие годы, то мы наблюдаем не самую лучшую картину. Команда за 32 года в рейтинге ФИФА опускалась ниже всего 10 раз. Пять таких случаев были в прошлом веке. Это двадцатый показатель в XXI веке. Всего таких мест было 22.

Наша сборная в первом рейтинге ФИФА в различные годы:

1994 - 170

1995 - 148

1996 - 141

1997 - 125

1998 - 124

1999 - 101

2000 - 97

2001 - 115

2002 - 113

2003 - 116

2004 - 114

2005 - 115

2006 - 114

2007 - 127

2008 - 116

2009 - 134

2010 - 114

2011 - 97

2012 - 111

2013 - 118

2014 - 94

2015 - 136

2016 - 116

2017 - 90

2018 - 118

2019 - 108

2020 - 114

2021 - 108

2022 - 121

2023 - 124

2024 - 113

2025 - 119

Вугар Хейруллаев

İdman.biz