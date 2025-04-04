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20-е века - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Азербайджанский футбол
Новости
4 Апреля 2025 13:19
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20-е века - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Сборная Азербайджана по футболу занимает 119-е место в рейтинге ФИФА в 2025 году.

İdman.biz сообщает, что наша команда отстает на шесть мест по сравнению с первым рейтингом прошлого года.

В целом, если посмотреть на то, как сборная стартовала в предыдущие годы, то мы наблюдаем не самую лучшую картину. Команда за 32 года в рейтинге ФИФА опускалась ниже всего 10 раз. Пять таких случаев были в прошлом веке. Это двадцатый показатель в XXI веке. Всего таких мест было 22.

Наша сборная в первом рейтинге ФИФА в различные годы:

1994 - 170
1995 - 148
1996 - 141
1997 - 125
1998 - 124
1999 - 101
2000 - 97
2001 - 115
2002 - 113
2003 - 116
2004 - 114
2005 - 115
2006 - 114
2007 - 127
2008 - 116
2009 - 134
2010 - 114
2011 - 97
2012 - 111
2013 - 118
2014 - 94
2015 - 136
2016 - 116
2017 - 90
2018 - 118
2019 - 108
2020 - 114
2021 - 108
2022 - 121
2023 - 124
2024 - 113
2025 - 119

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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