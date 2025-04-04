Тарлан Ахмедов: "Они клевещут и порочат мое имя" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Offsideplus.az с бывшим футболистом сборной Азербайджана, тренером категории Pro Тарланом Ахмедовым.

- Чем вы сейчас занимаетесь? Получали ли вы предложение о работе от какого-либо клуба?

- Я безработный уже около двух лет. За это время я не получал никаких предложений ни от кого. Ни один клуб мне не звонил и я ни с кем не говорил. Ни я, ни мой представитель не контактировали ни с кем. Все, что обо мне пишут - слухи. Якобы я вел переговоры с каким-то клубом, встречался с руководством на каком-то стадионе... Не о чем беспокоиться. Пусть каждый занимается своим делом. Главным тренерам клубов, где упоминается мое имя, не стоит беспокоиться, им следует заниматься своими делами.

- Как вы думаете, почему вам так долго не поступало никаких предложений?

- Честно говоря, отсутствие предложений о работе меня тоже удивляет. Проработав уже год, я уже даю необходимые результаты. А потом на меня клевещут и увольняют. Они обвиняют меня в том, что я не лажу с руководством клубов, в которых работаю. Однако никто не задается вопросом: если Тарлан Ахмедов не ладит с руководством и игроками, как он добился результатов? На самом деле, руководство со мной не ладит. Если брать в расчет и АЗАЛ, то я показывал хорошие результаты в «Нефтчи», «Кешля» и «Кяпазе», то есть во всех четырех клубах, где работал. Но они каждый раз расставались со мной. Например, когда я пришел в «Нефтчи» во второй раз, команда последние четыре года занимала 6-7 место в чемпионате. В сезоне 2017/18 мы завоевали бронзовые медали. К сожалению, меня оклеветали и отстранили от команды.

- По какой именно причине вас отстранили от «Нефтчи»?

- Федерация (имеется в виду АФФА - ред.) направила письмо руководству «Нефтчи». Якобы я собирал деньги с игроков и покупал игры. Затем было проведено расследование. Оказалось, что все это ложь.

- Ваш уход из «Кешли» был довольно неожиданным...

- Это верно. Надо признать, что первый сезон в «Кешле» оказался неудачным. Но мы оказались в числе призеров во второй год. Команда была полностью сформирована. Но неожиданно сценарий «Нефтчи» повторился. Со мной снова попрощались.

- Откуда же взялась негативная информация, распространяемая во время вашей работы в «Кяпазе»?

- Когда я принял «Кяпаз», у команды не было ни одного очка после шести туров. Команда занимала последнее, 10-е место в Премьер-лиге. В итоге мы закончили сезон на 7-8 местах. У нас было столько же очков, сколько и у "Сумгайыта". Главное, что «Кяпаз» остался в Премьер-лиге. Но что я могу поделать, все повторилось: меня оклеветали, оказали давление, и контракт не продлили. Якобы я слишком много говорю и не хочу, чтобы футбол развивался.

- Вы знали, кто это организовал?

- За этим определенно кто-то стоит. Цель - затмить успехи Тарлана Ахмедова. Никому не выгодно, чтобы я добавился каких-либо результатов. В целом, они не хотят, чтобы я работал тренером в чемпионате. Когда я рассказываю о себе некоторым руководителям клубов, их реакция такова: «У Тарлана Ахмедова плохой характер». Как будто они собираются выйти за меня замуж. Другими словами, они оставляют в стороне образованных специалистов и разбирающихся в футболе людей. Представьте себе, что в азербайджанском футболе представлены представители всех сфер - будь то искусство, образование или другие виды спорта. Большинство известных ветеранов футбола остались за бортом. Подумайте об этом: эти ветераны футбола не представлены ни в искусстве, ни в системе образования, ни в других видах спорта, ни в какой-либо другой области. Нам нет места в футболе, которому мы отдали свои жизни. Вы получаете категорию Pro, тратите свою энергию и время, стараетесь внести свой вклад в азербайджанский футбол, а в ответ перед вами закрывают все двери.

Говорят, что у Тарлана плохой характер... Говорят, что Тарлан не ладит с руководством... «Говорят», «говорят», «говорят»... Ни один руководитель клуба не сказал мне лично, что мы с вами наладили сотрудничество, но вы не сделали это правильно и поэтому наше сотрудничество прекратилось. Я вызываю любого представителя клуба на дебаты. Пусть он расскажет мне о моих ошибках и о том, когда я совершил неприятные поступки. Обо мне ходят только слухи. Мое имя порочат и создают негативный образ, чтобы я не стал главным тренером в каком-нибудь клубе.

- Принята стратегия развития футбола в Азербайджане, открылись новые возможности для трудоустройства. Каковы ваши ожидания?

- Не знаю, где я буду. Неизвестно, буду ли я работать тренером или нет. Результат никого не волнует. Похоже, что личные интересы некоторых руководителей клубов имеют большее значение, а не мои принципы работы, моя конструктивная деятельность или мои конкретные результаты. Мы видим предпринятые шаги и реализованные планы по развитию футбола. Но когда очередь доходит до нас, говорят, что вы не нужны, у нас есть другие кандидаты. Иногда я задаюсь вопросом, играл ли я в футбол. Правда ли, что я стал чемпионом Европы среди молодежи? Никто не расследовал мое увольнение из трех клубов по одному и тому же сценарию. Даже футболистов, которых я тренировал, выгоняют из клубов. Перспективные ребята, которых я выявил с тех пор, как работал в АЗАЛе, теперь не играют из-за меня. Они формируют мысль о том, что «в Азербайджане нет образованных специалистов», и таким образом вредят нашему футболу.

У нас достаточно тренеров и специалистов. Ни один клуб или АФФА не спрашивают мнения известных ветеранов футбола. Сотрудничество с председателем Союза ветеранов футбола Огтаем Адуллаевым не налаживается. Судьба ветеранов футбола неизвестна. В общем, нас туда и близко не пускают. Фактов так много... Я могу раскрыть их все. Но сегодня многих людей правда не интересует. Ложь им интересна. Когда кто-то высказывается от моего имени, они вовлекают меня в дискуссию и используют ее в своих интересах. Потому что находят привлекательными беспочвенные слухи и сплетни. Обидно, что общество теперь предпочитает ложь и слухи. Тем не менее, я всегда буду защищать свои права.

Повторяю, я не получал предложений ни от одного клуба, поэтому ни одному главному тренеру не стоит беспокоиться. Все равно сейчас создан принцип карусели в футболе. Тренер прощается с одним клубом и тут же переходит в другой. Потом некоторое время сидит без работы и снова назначается на должность главного тренера в другом месте. Есть тренеры, которые годами работают в клубах, борющихся за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Тарлан Ахмедов был уволен сразу после того, как команда, в которой он работал, завоевала медаль. Да, я человек, который любит порядок, и я очень серьезен. Дисциплина для меня превыше всего. Возможно, кому-то мой типаж не нравится. Неясно, что я буду делать в будущем. Надеюсь, вы запишете все мои слова. Я думаю, что если вы хотите будущего азербайджанского футбола, вам следует расследовать и освещать такие вопросы.

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