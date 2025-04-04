Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Стала известна причина, по которой главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов избежал наказания за то, что разбил планшет в технической зоне во время первого матча полуфинала Кубка Азербайджана против "Араз-Нахчывана".

Как сообщает İdman.biz, об этом в комментарии Report заявил председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов.

По его словам, за данное действие тренера наказание не предусматривается:

"Он разбил ногой собственный планшет. Если бы осколки планшета отлетели и попали бы в кого-либо, то тогда тренер был бы наказан. Однако, в данном случае он никому не навредил, игра не была остановлена, и судья не показал ему желтую или красную карточку. Дисциплинарный комитет принимает решение на основе того, что написали представитель АФФА и судья. На каком основании нам его наказывать? Мы объявляем решение на основе Дисциплинарного кодекса".

Отметим, что "Карабах" проиграл "Араз-Нахчывану" со счетом 0:1. Ответный матч между командами состоится 23 апреля.

İdman.biz