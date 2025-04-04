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Юри Матиас: "При такой игре наши шансы выйти в финал равны нулю" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
4 Апреля 2025 11:49
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Юри Матиас: "При такой игре наши шансы выйти в финал равны нулю" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с защитником азербайджанской футбольной команды «Нефтчи» Юри Матиасом.

- В первом матче полуфинала Кубка Азербайджана вы проиграли «Сабаху» со счетом 1:2. Что стало причиной поражения?

- Трудно сказать наверняка. У соперника было больше шансов, чем у нас. Мы проиграли, но борьба еще не окончена. Впереди второй матч. Нам нужно изменить ситуацию и нашу игру в этом матче. Поражение со счетом 1:2 - это еще не конец.

- Что «Нефтчи» следует изменить в ответном матче, чтобы выйти в финал?

- Если мы хотим выйти в финал, нам нужно играть лучше и иметь больше голевых моментов. Потому что в первой встрече у нас было не так много голевых моментов. Нам удалось создать опасные ситуации у ворот соперника лишь 2-3 раза после угловых ударов. Для «Нефтчи» это очень мало.

- Насколько реально, что «Нефтчи» изменит ситуацию в свою пользу во втором матче, учитывая тот футбол, который команда показала в первом матче?

- При такой игре наши шансы выйти в финал равны нулю. Если мы хотим пройти дальше, следует играть по-другому. Так нельзя. Нам нужно выступить так же, как против «Карабаха» и «Зиря». Если мы не сможем забить, то как выйдем в финал?

- Неожиданно, что вы взялись исполнить пенальти в матче с «Сабахом»...

- Обычно за нас пенальти бьют Эмин Махмудов или Филип Озобич. Но их не было на поле. Вот почему я взял на себя ответственность. Да, я упустил первый эпизод, но если ты действительно чего-то хочешь, Бог дает тебе второй шанс.

- После гола вы подняли специально подготовленную форму. Получается, вы были готовы к тому, что отличитесь?

- Мы вышли на предматчевую тренировку в специально разработанной форме по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Знаете, для меня это особенный случай. Потому что мой ребенок тоже страдает аутизмом. Да, я был эмоционален. Поэтому мне хотелось отличиться. И показ футболки был связан с этим. Я боролся ради них.

İdman.biz

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