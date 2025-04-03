На Конгрессе УЕФА почтили память известных футбольных деятелей - ВИДЕО

На 49-м Конгрессе УЕФА, проходящем в Белграде (Сербия), почтили память почетного президента клуба «Карабах» Абдулбари Гезеля и бывшего генерального секретаря АФФА Чингиза Исмайлова.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, по предложению президента УЕФА Александера Чеферина все участники мероприятия встали и почтили память ушедших минутой молчания.

На Конгрессе вспомнили представителей футбольного сообщества Европы, скончавшихся с момента предыдущего заседания.

Кроме Абдулбари Гезеля и Чингиза Исмайлова, в списке также были упомянуты Эльбрус Мамедов, Садреддин Мамедов и Новиль Исмайлов.

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