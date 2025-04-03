Футболист "Кяпаза": "Сложно сказать наверняка, останемся ли мы в элите"

"Мы серьезно готовимся к игре с «Сабахом», как и ко всем другим матчам. Наши встречи с ними бывают интересными и напряженными. Верю, что и на этот раз нам удастся отобрать очки у соперника".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az футболист «Кяпаза» Али Самедов.

Он оценил шансы команды остаться в Премьер-лиге:

"Чемпионат еще далек от завершения. Трудно сказать наверняка, останемся ли мы в элите. Разница между нами и "Сабаилом" составляет пять очков, поэтому расслабляться нельзя. Если мы проиграем одну игру, а "Сабаил" выиграет, разница сократится до двух баллов. Поэтому все предстоящие игры для нас как финалы".

Отметим, что матч «Сабах» - «Кяпаз» состоится шестого апреля и начнется в 17:00.

İdman.biz