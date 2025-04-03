6 Апреля 2025
RU

Футболист "Кяпаза": "Сложно сказать наверняка, останемся ли мы в элите"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Апреля 2025 17:54
67
Футболист "Кяпаза": "Сложно сказать наверняка, останемся ли мы в элите"

"Мы серьезно готовимся к игре с «Сабахом», как и ко всем другим матчам. Наши встречи с ними бывают интересными и напряженными. Верю, что и на этот раз нам удастся отобрать очки у соперника".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az футболист «Кяпаза» Али Самедов.

Он оценил шансы команды остаться в Премьер-лиге:

"Чемпионат еще далек от завершения. Трудно сказать наверняка, останемся ли мы в элите. Разница между нами и "Сабаилом" составляет пять очков, поэтому расслабляться нельзя. Если мы проиграем одну игру, а "Сабаил" выиграет, разница сократится до двух баллов. Поэтому все предстоящие игры для нас как финалы".

Отметим, что матч «Сабах» - «Кяпаз» состоится шестого апреля и начнется в 17:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Дадашов не помог "Радомяку" избежать поражения
00:21
Азербайджанский футбол

Дадашов не помог "Радомяку" избежать поражения

Форварду сборной Азербайджана не удалось доиграть матч до конца
Тренер "Сабаила": "Ничья с "Туран Товузом" нас устроила"
5 Апреля 20:26
Азербайджанский футбол

Тренер "Сабаила": "Ничья с "Туран Товузом" нас устроила"

Эльвин Мамедов отметил, что его подопечные выложились на максимум

Курбан Бердыев: "Туран Товуз» переживает не простые времена"
5 Апреля 20:12
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев: "Туран Товуз» переживает не простые времена"

Наставник товузского клуба надеется, что в оставшихся турах команда сыграет лучше
Футболист подрался с фанатами после матча "Сабаил" — "Туран Товуз" - ВИДЕО
5 Апреля 19:25
Азербайджанский футбол

Футболист подрался с фанатами после матча "Сабаил" — "Туран Товуз" - ВИДЕО

Конфликт перерос в рукопашную

Голевая засуха: «Туран Товуз» и «Сабаил» так и не смогли забить друг другу - ВИДЕО
5 Апреля 18:58
Азербайджанский футбол

Голевая засуха: «Туран Товуз» и «Сабаил» так и не смогли забить друг другу - ВИДЕО

Сегодня стартовал 29-й тур Премьер-лиги
Азербайджанский футболист вновь забил в Германии
5 Апреля 18:17
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист вновь забил в Германии

Этот гол стал для экс-игрока сборной Азербайджана 12-м в нынешнем сезоне

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов