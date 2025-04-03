Легионер "Араз-Нахчывана": "Карабах" очень силен, мы должны быть готовы ко всему"

Бразильский полузащитник «Араз-Нахчывана» Карлос Жатоба прокомментировал победу (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Азербайджана по футболу против «Карабаха».

Как сообщает İdman.biz, бразилец в беседе с Sportal.az оценил шансы «Араз-Нахчывана» на выход в финал:

"Игра была сложной, но в первом матче нам удалось добиться успеха. Мы могли забить больше голов, но этот результат все равно дает надежду. Теперь нам предстоит более сложная выездная игра. Если мы продолжим играть в этом матче так же, то можем добиться успеха. Хотя результат первой игры не должен вводить нас в заблуждение. «Карабах» очень силен, и нам нужно быть готовыми ко всему".

Отметим, что ответный матч между командами «Карабах» и «Араз-Нахчыван» состоится 23 апреля.

İdman.biz