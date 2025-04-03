Пропасть длиной в 18 месяцев

Сборная Азербайджана по футболу установила антирекорд.

İdman.biz сообщает, что наша национальная команда опустилась на самую низкую строчку в рейтинге ФИФА за последние полтора года.

Команда Фернанду Сантуша в настоящее время занимает 119-е место в мире. За последние 18 месяцев наша страна не находилась так низко в рейтинге.

Последний раз худший результат был зафиксирован в октябре 2023 года. Тогда наша команда занимала 120-е место.

Отметим, что самым лучшим местом за последние 18 месяцев было 111-е - в июне и июле 2024 года.

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