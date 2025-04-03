Признание Де Блекере: "Мы ожидали пенальти и вмешательства VAR"

Прояснились спорные эпизоды, произошедшие в первых матчах полуфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, председатель судейского комитета АФФА Франк де Блекере прокомментировал ситуации в матчах «Араз-Нахчыван» - «Карабах» (1:0) и «Нефтчи» - «Сабах» (1:2).

Специалист сперва прокомментировал эпизод с пенальти на 24-й минуте матча «Араз-Нахчыван» - «Карабах»:

"Во время розыгрыша углового удара командой «Араз-Нахчыван» мяч подается на ближнюю штангу. Игрок под номером 17 этой команды (Иссуф Паро) играет в мяч правой ногой. Игрок «Карабаха» под номером 7 (Яссин Бензия) позади него наносит удар ногой по правой ноге игроку «Араз-Нахчывана», не касаясь мяча. Судья продолжает игру. Вмешивается VAR и приглашает судью посмотреть эпизод. Просмотрев повторы, судья назначает пенальти в пользу «Араз-Нахчывана». Решение судьи о назначении пенальти является правильным".

Де Блекере проанализировал два эпизода в матче «Нефтчи» - «Сабах». Он прокомментировал пенальти, назначенный на 19-й минуте:

"Игрок «Сабаха» под номером 17 (Теллур Муталлимов) ударил ногой игрока «Нефтчи» под номером 91 (Агададаш Сальянский) сзади в штрафной площади. Мы поддерживаем решение судьи о назначении пенальти".

Специались признал ошибку судьи на 90+1-й минуте:

"Во время атаки "Сабаха" мяч достигает игрока команды под номером 20 (Джой-Лэнс Микелс). Он движется к линии ворот внутри штрафной площади и наносит удар по мячу. После удара нападающего по мячу игрок «Нефтчи» под номером 44 (Юри Матиас) опаздывает и бьет его по ноге. Судья продолжает игру и назначает угловой удар в пользу "Сабаха". Отчетливо виден контакт с ногой нападающего. Вот почему мы ожидали пенальти и вмешательства VAR".

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