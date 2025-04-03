Тренер "Нефтчи" дисквалифицирован на пять игр

Виновники неприятных инцидентов, произошедших в различных лигах чемпионата Азербайджана, дисквалифицированы.

İdman.biz сообщает, что Дисциплинарный комитет АФФА принял решение в отношении тренеров и игроков.

Во время матча чемпионата U-14 между ПФК «Нефтчи» и ФА «Улдуз» помощник тренера номинальных хозяев поля Ниджат Мусаев был удален за оскорбление судьи. Он был дисквалифицирован на пять матчей.

После матча Региональной лиги между командами «Эргюнеш» (Физули) и «Гаджигабул» игрок хозяев поля Муса Абдуллаев был удален за оскорбление судьи и дисквалифицирован на четыре игры.

В матче Региональной лиги между командами «Дженги» и «Ханлыг» игрок гостей Эльшад Гаджиев пропустит четыре игры из-за полученной красной карточки за агрессивное поведение.

Такое же наказание получил игрок «Локомотива» (Имишли) Гусейн Алиев, который был удален с поля за агрессивное поведение в матче с командой «Миль».

В матче чемпионата U-17 между «Нефтчи» и «Масаллы» игрок домашней команды Фарид Керимли и игрок гостевой команды Ислам Шахгельдиев были удалены с поля за агрессивное поведение и дисквалифицированы на четыре игры.

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