Эльвин Джамалов: "Команда хочет взять реванш"

«Мы вышли на поле, чтобы победить».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Нефтчи» Эльвин Джамалов.

30-летний полузащитник оценил первый матч Кубка Азербайджана против «Сабаха». Он сказал, что после поражения со счетом 1:2 команда хочет взять реванш в ответном матче:

«Мы старались сделать все возможное для победы. Я хотел бы особенно отметить атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков. Я благодарен им за поддержку. Да, такие игры обычно нелегкие. В первом матче нужно много работать и добиться результата, чтобы во втором было легче. Мы играли дома, много работали, чтобы победить, но просто не смогли использовать свои возможности. У нас были моменты, когда мы могли бы выйти вперед в счете. Но не получилось. После игр чемпионата нас ждет кубковый матч. Сделаем все возможное, чтобы выиграть ответный матч».

Отметим, что ответные матчи полуфинала состоятся 23 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz