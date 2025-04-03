Азербайджанская команда проведет домашний матч без болельщиков

Матч между командами «Шеки Сити» и «Шахдаг Гусар», состоявшийся в 19-м туре Второй лиги чемпионата Азербайджана, запомнился неприятными инцидентами.

İdman.biz сообщает, что Дисциплинарный комитет АФФА объявил о наказаниях за произошедшее.

Хозяева поля были оштрафованы на 80 манатов за то, что болельщики «Шеки Сити» на 55-й минуте матча бросали посторонние предметы в игроков соперника.

Команда «Шеки Сити» была оштрафована на 50 манатов после того, как ее болельщики во второй раз в этом сезоне публично скандировали оскорбления в адрес игроков соперника.

Команда «Шеки Сити» была оштрафована на 400 манатов за необеспечение должной безопасности после матча. Следующий домашний матч «Шеки Сити» проведет без болельщиков.

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