Запрет "Сальяну", предупреждение "Билясувару"

Дана правовая оценка неприятным событиям, произошедшим в Региональной лиге Азербайджана по футболу.
İdman.biz сообщает, что дисциплинарный комитет АФФА вынес решение в отношении двух клубов.
После окончания матча "Сальян ОИК" - "Нефтчала" болельщики массово вышли на поле, а безопасность не была в полной мере обеспечена. Поэтому следующий домашний матч представителю Сальяна придется провести без болельщиков.
Во время матча "Билясувар" - "Масаллы" диктор стадиона озвучил недопустимые призывы. Поэтому одноименная команда Билясувара получила предупреждение.
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