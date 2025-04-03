Запрет "Сальяну", предупреждение "Билясувару"

Дана правовая оценка неприятным событиям, произошедшим в Региональной лиге Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что дисциплинарный комитет АФФА вынес решение в отношении двух клубов.

После окончания матча "Сальян ОИК" - "Нефтчала" болельщики массово вышли на поле, а безопасность не была в полной мере обеспечена. Поэтому следующий домашний матч представителю Сальяна придется провести без болельщиков.

Во время матча "Билясувар" - "Масаллы" диктор стадиона озвучил недопустимые призывы. Поэтому одноименная команда Билясувара получила предупреждение.

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