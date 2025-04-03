В Азербайджане наказан президент клуба

Дана правовая оценка событиям, произошедшим в скандальном матче между командами «Гиперс Губа» и «Агдаш» в чемпионате Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что Дисциплинарный комитет АФФА обсудил события, произошедшие в матче 19-го тура II Лиги, и принял соответствующие решения.

После матча президент клуба «Гиперс Губа» Аяз Абдуллаев оскорбил судью. Он был дисквалифицирован на пять игр, три из которых условные. Испытательный срок установлен в три месяца. Клуб был оштрафован на 400 манатов.

Тренер «Гиперс Губа» Расул Бабазаде дисквалифицирован на два матча за выход на поле и угрозы судье. Представитель Губы был оштрафован на 100 манатов.

Футбольному клубу «Гиперс Губа» также придется заплатить 80 манатов за выход посторонних лиц на поле во время матча.

Кроме того, хозяева поля были оштрафованы на 70 манатов за пять желтых карточек, полученных игроками команды.

На 89-й минуте матча игрок «Гиперс Губа» Бахшали Бахшалиев получил прямую красную карточку за серьезный фол. Футболист был дисквалифицирован на два матча, клуб оштрафован на 150 манатов.

На 90+4-й минуте игрок «Гиперс Губа» Хаган Мамедов получил красную карточку за вторую желтую. Футболист был дисквалифицирован на один матч, представитель Губы понес убытки в размере 50 манатов.

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