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Шахин Диниев: "Вторая игра "Карабаха" будет другой"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Апреля 2025 13:02
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Шахин Диниев: "Вторая игра "Карабаха" будет другой"

«Обе полуфинальные игры Кубка Азербайджана были интересными».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Шахин Диниев.

Опытный специалист прокомментировал первые матчи полуфинальной стадии Кубка Азербайджана. Он сказал, что в обеих играх команды действовали очень осторожно:

"Даже если матчи этой стадии не бывают красочными, они всегда напряженные, и мы стали свидетелями этого в обеих встречах. Но это не значит, что кто-то решил проблему в первой же игре. Судьба противостояния решится во второй игре".

Диниев подчеркнул, что в поединке «Араз-Нахчыван» - «Карабах» хозяева поля надежно защищались:

"Хотя уровень мастерства у "Карабаха" был выше, представитель Нахчывана был более мотивирован. Мы увидели игру, в которой было мало голевых моментов. А пенальти стал следствием технической ошибки Яссина Бензия. Думаю, вторая игра «Карабаха» будет другой. Мы увидим более атакующую команду".

Бывший тренер «Сабаила» ​​рассказал, что напряжение и давление в матче «Нефтчи» - «Сабах» были высокими:

"Похоже, ни одна команда не хочет терять мотивацию на этом этапе чемпионата. В этом отношении «Сабах» сумел в полной мере воспользоваться представившейся ему возможностью. Игра была равная. Тот факт, что «Сабах» выиграл с разницей в один гол, не означает, что они уже в финале. Думаю, все вопросы прояснятся во второй игре".

Отметим, что в первых матчах полуфинальной стадии Кубка Азербайджана «Араз-Нахчыван» обыграл «Карабах» со счетом 1:0, а «Сабах» обыграл «Нефтчи» 2:1. Ответные матчи состоятся 23 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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