Ильхам Ядуллаев: "Оказание нам доверия - двойная мотивация"

«Мы постараемся оправдать оказанное доверие».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу Ильхам Ядуллаев.

Наставник прокомментировал решение, принятое на вчерашнем заседании Исполнительного комитета АФФА о продлении контракта с ним до первого мая:

"Не могу ничего сказать о том, насколько ожидаемым было это решение. Мы делаем свою работу. Мы всегда работаем над развитием наших молодых футболистов. Наша главная мотивация - показать успешные результаты. Оказание нам доверия - двойная мотивация".

По словам Ядуллаева, сейчас главная цель команды - достичь максимальных результатов на Турнире развития УЕФА-2025:

"В марте нас ждут международные матчи. Речь идет об отборочных играх чемпионата Европы. Наши соперники - сборные Албании и Уэльса. До этого в феврале в Беларуси пройдет международный турнир развития. Мы хотим понаблюдать за новыми игроками в этом соревновании и определить состав на основе отобранных. В целом, наша главная цель сейчас - добиться хороших результатов в марте".

Отметим, что контракт Ильхама Ядуллаева продлен до первого мая в связи с участием команды в «Турнире развития УЕФА - 2025».

Айтадж Сахяд

İdman.biz