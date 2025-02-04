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Рамин Мусаев: "Отмена лимита легионеров не пойдет на пользу азербайджанскому футболу"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Февраля 2025 11:48
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Рамин Мусаев: "Отмена лимита легионеров не пойдет на пользу азербайджанскому футболу"

"Рост числа клубов обнадеживает, однако отмена лимита легионеров не пойдет на пользу азербайджанскому футболу".

Об этом İdman.biz заявил бывший президент ПФЛ Рамин Мусаев.

Он прокомментировал решения, принятые на вчерашнем заседании Исполнительного комитета АФФА. По мнению эксперта, отмена лимита легионеров серьезно навредит нашему футболу:

"Потому что ни один из наших клубов не заинтересован в национальной сборной. Каждый клуб думает о своей судьбе. Я не понимаю тех, кто принимал решение о лимите легионеров. Я не могу понять, о чем они думают? Похоже, что лица, принявшие данное решение, не имеют опыта в этой сфере. Отмена лимита явно негативно скажется на местных футболистах. Основываясь на своем 19-летнем опыте в футболе, могу сказать, что идея о том, что «отмена лимита легионеров окажет положительное влияние на конкуренцию местных футболистов», совершенно неверна. Наоборот, со временем вы увидите, что это решение навредит азербайджанскому футболу".

Он также прокомментировал увеличение количества команд с 10 до 12 с сезона 2025/2026:

"Это правильный шаг. По моему мнению, одной из этих двух команд должна быть «Габала». Потому что инфраструктура клуба это позволяет. Любая команда, имеющая ресурсы и возможность развивать игроков, должна играть в Премьер-лиге. Второй командой, скорее всего, станет «Загатала». Если смотреть на общую картину, то больше всего болельщиков у ленкяранской команды. Клуб с большой базой болельщиков чувствует себя более ответственным. В конечном итоге они играют в футбол для болельщиков. По этой причине я хотел бы, чтобы лянкяранская команда была представлена ​​в Премьер-лиге. Интересно, покинет ли лигу команда, занявшая последнее место в Премьер-лиге, или нет? Если этого не произойдет, то это нарушение принципов спорта. В этом случае команды, которые могут вылететь, расслабятся и не будут бороться. Это повлияет на качество игр в чемпионате".

Отметим, что день назад Исполнительный комитет АФФА отменил лимит легионеров в национальном чемпионате и принял решение об увеличении количества команд до 12 в новом сезоне. На следующем заседании Исполнительного комитета будут обсуждаться регламент и формат сезона 2025/2026.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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