Эльнур Аллахвердиев: "Не мог принять некоторые вещи" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportinfo.az с Эльнуром Аллахвердиевым, выступавшим за сборную Азербайджана, «Карабах», «Нефтчи», «Хазар-Лянкяран» и «Карабах».

- Чем вы занимаетесь в настоящее время?

- Не работаю, сижу дома. Хочу начать тренерскую деятельность. Посмотрим.

- Как вы живете без работы?

- Зарабатываю на жизнь.

- Вероятно, вы живете на те деньги, что заработали за свою футбольную карьеру.

- Они уже закончились. Я не играю в футбол уже 12 лет.

- Несколько лет назад вы говорили, что хотите заняться тренерской деятельностью. Что случилось?

- Мне сказали, чтобы иметь категорию В, нужно состоять в клубе и проходить обучение. Но в то время я оказался в отчаянном положении, поскольку остался без работы. После этого все так и осталось.

- Неужели никто не спрашивает и не интересуется?

- Некоторое время назад меня позвал встретиться представитель клуба. Посидели, поговорили. Они должны пригласить после праздника Новруз. Как бывшему игроку национальной сборной, мне дают категорию C. Для получения категории B мне нужно учиться и быть в клубе.

- Махир Шукюров заявил, что не хочет работать в детском футболе и что ему следует работать в основной команде. Вы согласны с его мыслями?

- Нет, такое невозможно. Как я попал в футбол? Из детского футбола. Я играл за «Гум Адасы» в любительской лиге, оттуда перешел в «Адлийя», представителя Первого дивизиона, затем в «Шафа», оттуда в МОИК, «Туран», «Нефтчи». Так же, как я начинал с нуля как футболист, мне нужно начать тренировать точно так же. Как может человек, не видевший детского футбола, работать в основной команде?

- Вы абсолютно правы.

- Сейчас я встану и скажу, что хочу работать в первой команде. Есть ли у меня для этого образование? Да, я играл в футбол. Быть футболистом - это одно, а тренером - совсем другое. Я полный новичок в тренерской деятельности. Стоит ли мне сразу идти работать в первую команду? Я сам этого не приму. Сейчас я хочу заняться детским футболом. Поработаю с детьми 9-10, даже 12 лет, наберусь опыта, запишесь на курсы категории В, сдам экзамены. Мне никто не звонил и не спрашивал «Эльнур, хочешь поработать? А вообще, чем ты занимаешься, чем зарабатываешь на жизнь?»

- Как вы думаете, почему?

- Не знаю. Я играл за такие ведущие команды, как «Карабах», «Нефтчи», «Хазар-Лянкяран», «Габала». Кого я обидел? Все, что я сделал, сделал себе и не причинил вреда людям. Получал «красные», ввязывался в потасовки - и все это делал себе во вред. Никто не может сказать, что мы пригласили Эльнура в детский футбол, он не пришел, он вел себя как сумасшедший. Ничего подобного не произошло.

- После того, как вы закончили заниматься футболом, то исчезли, ни с кем не связавались. Кто вас должен был приглашать в таком случае?

- Почему я исчез? Потому что какое-то время я отдалился от футбола, не мог принять некоторые вещи. Даже если исчез, разве нельзя было меня найти? Может быть, я мертв, может, в тюрьме, может, на плохом пути. Можно было поинтересоваться. Я футбольный человек. Ни на что другое не способен. Кем мне работать? Журналистом? Я не могу. Я видел футбол с тех пор, как открыл глаза, и посвятил футболу больше половины своей жизни.

- Сегодня для вас важно не материальное благополучие, а овладение искусством тренера. Правильно?

- Конечно. Я не играю в футбол больше 10 лет и никого ни о чем не просил за этот период. Хочу работать по профессии, которую люблю. Как только вы станете хорошим тренером, пропитание найдет вас. Я вижу, слава Аллаху, что почти все ребятами, с которыми мы играли, работают. 1-2 человека не работают и их никто не ищет. Если Махир Шукюров сказал, что не хочет работать в детском футболе, это его дело. Я этого не говорил.

- Возможно, причина отсутствия внимания к вам в том, что вы говорите все в лицо и сварливый.

- Думаю, именно поэтому. Но неправильно думать об этом, вспоминаю мои молодые годы. Нет ни одного человека, который не совершал бы ошибок. Важно понять ошибки, которые вы совершили в какой-то момент. У меня были некоторые ошибки и поступки, о которых я сожалел. Повторяю, все, что я сделал, я сделал себе. Пусть мне позвонят и проверят, и если увидят, что я тот же самый человек, ничего не изменилось, пусть скажут: убирайся, не хотим иметь с тобой дела. Каждому дается шанс, и я хочу, чтобы мне тоже дали шанс. Я знаю, что я его получу. Если не получится, просто уйду.

- Сможет ли футболист Эльнур Аллахвердиев, который был нетерпелив, сварлив и не умел переносить поражения, стать способным тренером?

- Я чувствую эту силу внутри себя. Так же, как я добросовестно выполнял свою работу как футболист, я буду добросовестно выполнять свою работу как тренер. От футболиста Эльнура не осталось и следа. Сегодня мне 42 года. Посмотрите, сколько времени прошло. Есть некоторые ошибки, которые я больше никогда не совершу. Я был молод, холост и хорошо зарабатывал, поэтому ошибался и совершал некоторые ошибки. Это также повлияло на мою игру и характер. Немного грубости, немного ругани - все это было излишним. Эти мои действия напрямую повлияли на мою игру и зародили неуважение ко мне. Моя игра оставалась без внимания, на меня смотрели как на драчуна и сквернослова.

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