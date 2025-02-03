Увеличено количество команд в Премьер-лиге Азербайджана

Увеличено количество команд в чемпионате Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета АФФА.

Начиная с сезона 2025/2026 количество команд, играющих в Премьер-лиге Мисли, составит 12. Руководство АФФА, которое с сезона 2022/2023 предпочитало формат из 10 команд, приняло решение о переходе спустя три года. Это 21-й случай в истории нашего футбола, когда формат изменился.

Отметим, что в последний раз в чемпионатах Азербайджана участвовало 12 команд в сезонах 2009-2013 годов.

Количество команд в чемпионатах Азербайджана по сезонам:

1992: 26 команд

1993: 20 команд

1993-1994: 16 команд

1994-1995: 13 команд

1995-1996: 11 команд

1996-1997: 16 команд

1997-1998: 15 команд

1998-1999: 14 команд

1999-2000: 12 команд

2000-2001: 11 команд

2001-2002: 12 команд

2003-2004: 14 команд

2004-2005: 18 команд

2005–2006: 14 команд

2006–2007: 13 команд

2007–2009: 14 команд

2009–2013: 12 команд

2013–2016: 10 команд

2016–2022: 8 команд

2022–2025: 10 команд

С 2025 года: 12 команд

İdman.biz