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Увеличено количество команд в Премьер-лиге Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
3 Февраля 2025 22:32
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Увеличено количество команд в Премьер-лиге Азербайджана

Увеличено количество команд в чемпионате Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета АФФА.

Начиная с сезона 2025/2026 количество команд, играющих в Премьер-лиге Мисли, составит 12. Руководство АФФА, которое с сезона 2022/2023 предпочитало формат из 10 команд, приняло решение о переходе спустя три года. Это 21-й случай в истории нашего футбола, когда формат изменился.

Отметим, что в последний раз в чемпионатах Азербайджана участвовало 12 команд в сезонах 2009-2013 годов.

Количество команд в чемпионатах Азербайджана по сезонам:

1992: 26 команд
1993: 20 команд
1993-1994: 16 команд
1994-1995: 13 команд
1995-1996: 11 команд
1996-1997: 16 команд
1997-1998: 15 команд
1998-1999: 14 команд
1999-2000: 12 команд
2000-2001: 11 команд
2001-2002: 12 команд
2003-2004: 14 команд
2004-2005: 18 команд
2005–2006: 14 команд
2006–2007: 13 команд
2007–2009: 14 команд
2009–2013: 12 команд
2013–2016: 10 команд
2016–2022: 8 команд
2022–2025: 10 команд
С 2025 года: 12 команд

İdman.biz

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