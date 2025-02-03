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Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
3 Февраля 2025 22:00
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Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

Сегодня в административном здании АФФА состоялось очередное заседание Исполнительного комитета под руководством президента организации Ровшана Наджафа.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались вопросы повестки дня.

Исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев предоставил информацию о повестке дня заседания. Сперва было осуществлено назначение нового генерального секретаря АФФА. Исполнительный комитет принял решение назначить на эту должность Джахангира Фараджуллаева.

На заседании был утвержден бюджет АФФА на 2025 год. Также была принята стратегия развития АФФА на 2025-2028 годы.

На встрече обсуждался вопрос увеличения количества клубов в Премьер-лиге Мисли. Принято решение об увеличении количества команд с 10 до 12 с сезона 2025/2026. Регламент и формат чемпионата будут обсуждаться на следующем заседании Исполнительного комитета.

В то же время было принято решение об отмене лимита на легионеров в Премьер-лиге Мисли с сезона 2025/2026. С нового сезона к лимиту легионеров будут применяться следующие критерии:
В составе команды может быть максимум 17 иностранных игроков. На поле одновременно могут играть 11 иностранных игроков.

Плата за легионеров-футболистов будет следующей:
От 1 до 7 легионеров: 5000 (пять тысяч) манатов
С 8 до 12: 10 000 (десять тысяч) манатов
С 13 до 15: 100 000 (сто тысяч) манатов
16 и больше: 200 000 (двести тысяч) манатов

Плата будет применяться ко всем легионерам, независимо от того, являются ли они членами национальной сборной своей страны или нет.

Клубам, в составе которых есть местные игроки, будет выплачен бонус с использованием специального метода расчета. Бонусы будут выплачиваться из средств, полученных от легионерского взноса.

Исполнительный комитет принял решение о продлении контракта с главным тренером молодежной сборной Азербайджана до 17 лет (2008 г.р.) Ильхамом Ядуллаевым до первого мая в связи с участием команды в «Турнире развития УЕФА - 2025». Вопрос о назначении главных тренеров национальных сборных команд других возрастных групп будет рассмотрен на следующем заседании комитета.

İdman.biz

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