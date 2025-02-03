Стал известен новый генсек АФФА - ОФИЦИАЛЬНО

В АФФА произошло назначение на высокую должность.

İdman.biz сообщает, что Джахангир Фараджуллаев назначен генеральным секретарем организации.

Джахангир Фараджуллаев родился в Баку в 1981 году. С 1999 по 2005 год получил степени бакалавра и магистра на факультете востоковедения Бакинского государственного университета.

С 2004 по 2019 годы он работал на различных должностях в компаниях Deniz Service, Engin, Gametv Producer Center, AGBank, Novartis, Sandoz и JTI Azerbaijan, а также выступал в качестве независимого консультанта по развитию бизнеса и маркетингу.

В 2019-2020 годах он был генеральным директором компании «Topaz». С 2021 года по настоящее время - советник генерального директора ОАО «Азерлотерея», генеральный директор компании LMK.

Джахангир Фараджуллаев сегодня приступит к своим обязанностям.

İdman.biz