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100-й гол "Сабаила" на выезде

Азербайджанский футбол
Новости
3 Февраля 2025 11:19
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100-й гол "Сабаила" на выезде

Знаменательным для «Сабаила» ​​стал забитый гол в матче против «Туран Товуз» (1:1) в XXI туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что бакинский клуб забил свой 100-й выездной гол в чемпионатах страны.

Юбилейный гол забил Мади Кета.

Сотый гол был забит в 113-м выездном матче. «Сабаил» стал 19-й командой в истории чемпионатов Азербайджана, забившей на выезде трехзначное количество голов.

Отметим, что свой первый выездной гол «Сабаил» забил 13 августа 2017 года в выездной игре против «Зиря» (1:2). Автор этого мяча - Вугар Надиров.

İdman.biz

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