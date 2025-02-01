Джавид Гусейнов: "Мы увидели два разных тайма"

"Мне очень приятно находиться в Товузе. Я очень люблю это место. Здесь я сделал свои первые шаги как футболист, а также работал тренером".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с «Туран Товузом» заявил главный тренер «Сабаила» ​​Джавид Гусейнов.

Молодой специалист прокомментировал игру, завершившуюся со счетом 1:1 в 21-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу:

"Мы играли против очень сильной команды. Недавние трансферы укрепили их позиции. Мы серьезно проанализировали соперника. Мы увидели два разных тайма. Очень хотели победить. Но мы возвращаемся в Баку с одним очком. У нас были ошибки. Будем над ними работать.

Руфат Абдуллазаде получил травму, мы не хотели рисковать. На поле мы его выпустили позже, так как он был не в форме. Я человек, который всегда готов к конкуренции. Именно поэтому мне нравится настраивать команду. Мы не боимся. Мы развиваемся в игровом плане. Если бы жтого не было, я бы забеспокоился. Осталось еще 15 туров. Верю, что мы можем быть на вершине".

Отметим, что «Сабаил» набрал семь очков в последних трех турах.

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