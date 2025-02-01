Аутсайдер сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" против "Сумгайыта"

Продолжается XXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как сообщает İdman.biz, матчи второго игрового дня пройдут за пределами Баку.
«Сабаил», опустившийся на дно турнирной таблицы после вчерашней победы «Кяпаза», будет гостем «Туран Товуза». «Араз-Нахчыван» встретится в Сумгайыте с одноименной командой.
Отметим, что тур завершится завтра.
Премьер-лига Мисли
XXI тур
1 февраля (суббота)
16:00 «Туран Товуз» – «Сабаил»
Судья: Турал Гурбанов
«Туран Товуз»: 41. Сергей Самок, 88. Фаиг Гаджиев, 7. Исмаил Зульфугарлы, 13. Фарид Юсифли, 77. Вейсел Рзаев, 9. Кристиан да Силва (к), 23. Алехандро Серрано, 90. Жоарлем Сантос, 15 . Эммануэль Хэкман, 40. Кауан Мартинс, 21. Алекс Соуза
Запасные: 1. Иван Коновалов, 71. Мехман Гаджиев, 39. Садиг Гулиев, 19. Орхан Алиев, 10. Хаял Наджафов, 8. Турал Байрамлы, 11. Айхан Гусейнов, 44. Руфат Ахмедов, 30. Мирджамал Ализаде, 80. Отто Джон, 6. Араш Кадери, 29. Антон Крачковский
Главный тренер: Курбан Бердиев
«Сабаил»: 12. Алирза Муштабазаде, 96. Илькин Мурадов, 74. Юсиф Набиев (ж), 20. Мерт Челик, 10. Давид Гомис, 8. Горка Ларуссеа, 3. Дмитрий Литвин, 99. Инносент Ншути, 4. Марко Николич, 7. Мади Кета, 14. Сулейман Аллуш
Запасные: 1. Гусейнали Гулиев, 25. Ниджат Мамедзаде, 22. Мирабдулла Аббасов, 77. Фарид Набиев, 18. Сулейман Ахмедов, 11. Руфат Абдуллазаде, 83. Нихад Гулиев, 19. Самир Абдуллаев, 16. Эмин Рустамов, 97. Орудж Мамедов, 88. Гаджиали Ширалиев, 5. Гитай Софир
Главный тренер: Джавид Гусейнов
Стадион города Товуз
18:30 «Сумгайыт» – «Араз-Нахчыван»
Судья: Джавид Джалилов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
|
1
|
Карабах
|
20
|
16
|
2
|
2
|
51-11
|
50
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
20
|
13
|
3
|
4
|
23-15
|
42
|
3
|
Зиря
|
20
|
11
|
3
|
6
|
31-17
|
36
|
4
|
Туран Товуз
|
20
|
9
|
8
|
3
|
28-21
|
32
|
5
|
Сабах
|
21
|
6
|
10
|
5
|
30-28
|
28
|
6
|
Сумгайыт
|
20
|
6
|
3
|
11
|
15-28
|
21
|
7
|
Нефтчи
|
21
|
4
|
9
|
8
|
19-30
|
21
|
8
|
Шамахы
|
21
|
4
|
5
|
12
|
19-29
|
17
|
9
|
Кяпаз
|
21
|
5
|
2
|
14
|
20-46
|
17
|
10
|
Сабаил
|
20
|
4
|
3
|
13
|
19-30
|
15
Бомбардиры:
8 голов - Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой-Лэнс Микелс ("Сабах")
7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах"), Джесси Секидика ("Сабах")
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