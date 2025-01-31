"Жертва" "Карабаха" и беспощадные соперники

Завершился Этап лиги Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, результаты этапа показали, что чемпиону Азербайджана «Карабаху» не повезло при жеребьевке.
Многие из оппонентов нашего представителя были сильны. Три из восьми команд, с которыми встречался «Карабах», напрямую вышли в 1/8 финала.
Тот факт, что в восьмерку лучших попали «Тоттенхэм», «Лион» и «Олимпиакос», говорит о том, насколько сильными командами были соперники агдамской команды. В плей-офф сыграют еще три соперника "Скакунов". Это «Буде-Глимт», ФКСБ и «Аякс».
Двое из них не смогли пройти в 1/8 финала напрямую из-за неудач в последнем туре. Если бы ФКСБ не проиграл "Манчестер Юнайтед" 0:2 и набрал хотя бы одно очко, а также если бы "Буде-Глимт" не сыграл вничью с одним из аутсайдеров, "Ниццой" (1:1), они бы тоже попали в восьмерку лучших и продолжали бы борьбу не с плей-офф, а с 1/8 финала. Обе команды набрали одинаковое количество очков с занявшим восьмое место «Рейнджерсом», но отстают по дополнительным показателям.
«Буде-Глимт» в основном был "жертвой" аутсайдеров. В матчах с последними двумя командами норвежцы смогли заработать лишь одно очко.
Если бы «Буде-Глимт», "жертва" команды Гурбана Гурбанова, не проиграла «Карабаху» дома, даже одно заработанное очко вывело бы их в 1/8 финала. Единственная победа нашего представителя стала настоящим ударом для скандинавской команды.
Интересно, что все эти шесть команд, продолжающие соревноваться, входят в первую 1/3 турнирной таблицы - «Топ-12». Короче говоря, шесть из 12 сильнейших команд были соперниками агдамской команды.
Только две из команд, с которыми сталкивался наш чемпион, остановили борьбу. Шведские команды «Мальмё» и «Эльфсборг» не добились ничего серьезного, кроме как победы над «Карабахом».
В целом восемь соперников «Карабаха» набрали 101 очко в 64 играх.
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
4
|
Тоттенхэм
|
8
|
5
|
2
|
1
|
17-9
|
17
|
6
|
Лион
|
8
|
4
|
3
|
1
|
16-8
|
15
|
7
|
Олимпиакос
|
8
|
4
|
3
|
1
|
9-3
|
15
|
9
|
Буде-Глимт
|
8
|
4
|
2
|
2
|
14-11
|
14
|
11
|
ФКСБ
|
8
|
4
|
2
|
2
|
10-9
|
14
|
12
|
Аякс
|
8
|
4
|
1
|
3
|
16-8
|
13
|
26
|
Эльфсборг
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-14
|
10
|
31
|
Мальмё
|
8
|
1
|
2
|
5
|
10-17
|
5
|
36
|
Карабах
|
8
|
1
|
0
|
7
|
6-20
|
3
Вугар Хейруллаев
İdman.biz