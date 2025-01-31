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Бахтияр Мусаев: "Его уход оказал определенное влияние на недавние поражения "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 17:09
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Бахтияр Мусаев: "Его уход оказал определенное влияние на недавние поражения "Карабаха"

«К сожалению, результаты «Карабаха» в этом сезоне оказались неудовлетворительными».

Об этом İdman.biz заявил футбольный эксперт Бахтияр Мусаев.

Он прокомментировал матч между «Олимпиакосом» и «Карабахом» в восьмом туре Лиги Европы по футболу. Эксперт рассказал о причинах неудачного выступления нашей команды на международной арене:

"К сожалению, «Карабах» снова проиграл. Хотя первую половину команда начала неплохо. Однако затем соперник усилил давление. Да, у нас не было шансов выйти в следующий этап, но мы могли заработать очки. Эти три очка были очень важны для соперника. Вот почему они, казалось, больше хотели победить. При большой поддержке болельщиков они немного усилили атаку во втором тайме и обеспечили победу. К сожалению, не только у «Карабаха», но и в азербайджанском футболе в целом возникают проблемы при исполнении стандартных ситуаций. Вчера мы пропустили два гола со "стандартов". Отсутствие Жуниньо также ощущалось в матче. Он был очень важным игроком для агдамской команды. Жуниньо постоянно держал соперника под давлением, создавал опасные ситуации и забивал голы. Конечно, его уход оказал определенное влияние на недавние поражения. Надеюсь, «Карабах» найдет достойного нападающего на замену бразильцу".

По мнению эксперта, в азербайджанскому чемпиону на протяжении всего турнира сопутствовало невезение:

"Карабах" проиграл семь игр и выиграл только одну. Иногда невезение, иногда мелкие, внезапные ошибки приводили к поражению. Хоть "Карабах" и занял последнее место по очкам, назвать его выступление в этом сезоне слабым нельзя. Потому что мы видели игры, в которых он противостоял известным соперникам. В любом случае, теперь все позади. Нам нужно смотреть в будущее. Я думаю, что, увидев эти ошибки, Гурбан Гурбанов приложит все усилия для достижения лучших результатов".

Отметим, что «Карабах» завершил этап Лиги на последнем - 36-м месте - с тремя очками.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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