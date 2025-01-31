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Предупреждение главному тренеру, который шутил на YouTube - ТЕБЯ УВОЛЯТ!

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 15:47
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Предупреждение главному тренеру, который шутил на YouTube - ТЕБЯ УВОЛЯТ!

Руководство «Араз-Нахчывана» вынесло шокирующее предупреждение главному тренеру молодежной футбольной команды клуба U-19 Руслану Амирджанову.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, ему запретили общаться со СМИ.

Причиной этого стало то, что молодой специалист использовал оскорбительные выражения на одном из каналов на YouTube. В своих последних передачах Амирджанов постоянно рассказывал неэтичные анекдоты и о неприятных инцидентах.

Конечно, это вызвало неоднозначную реакцию. Несоответствующая статусу лексика тренера - удар по «Аразу-Нахчывану».

С тренером команды U-19 был проведен разговор и ему объявили выговор за поведение, наносящее ущерб имиджу клуба.

Амирджанову объяснили, что подобные действия тренера, работающего с подростками и молодежью, неприемлемы, и что он должен придерживаться этического кодекса.

Было заявлено, что в случае повторения подобных инцидентов контракт с ним будет расторгнут в одностороннем порядке.

İdman.biz

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