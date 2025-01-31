Еще один удар по "Карабаху": Бензия тоже уходит!?

Азербайджанская футбольная команда «Карабах», ослабленная после ухода бразильского нападающего Олавио Жуниньо, столкнулась с угрозой потери еще одного ведущего игрока.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на французские СМИ, алжирский легионер Яссин Бензия близок к продолжению карьеры в Катаре.

Руководство команды «Умм Салаль» заинтересовано в трансфере 30-летнего футболиста. Азиаты, начавшие переговоры с его представителями, намерены в ближайшее время достичь с игроком договоренности.

Представитель Катара начнет переговоры с «Карабахом» после достижения договоренности с Яссином. Ожидается, что представитель Агдама согласится продать Бензия, контракт которого истекает летом, поскольку он не хочет, чтобы тот уходил свободным агентом.

Отметим, что алжирец, выступающий за «Карабах» с лета 2023 года, забил 22 гола и отдал 23 результативные передачи в 84 матчах.

İdman.biz