"Карабах" должен обратить на них внимание - лучшие в "Олимпиакосе"

Некоторые футболисты «Олимпиакоса», с которым «Карабах» сыграет в последнем туре Этапа лиги Лиги Европы, - среди лучших в турнире.
İdman.biz предлагает вашему вниманию информацию об игроках пирейского представителя, которые выделяются как своими сильными, так и слабыми сторонами.
В пятерку лучших бомбардиров этапа Лиги Лиги Европы с пятью голами входит игрок «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби. Однако Эль-Кааби, упустивший больше всего голевых моментов (шесть) в этой пятерке, занимает шестое место в общем зачете турнира по упущенным моментам, а также по количеству ударов по воротам (21). Этот игрок также примечателен тем, что не реализовал два пенальти, войдя в пятерку невезучих в турнире по этому показателю. Марокканский футболист забил все пять своих голов левой ногой, что удалось также Юнусу Акгюну из «Галатасарая».
Эль-Кааби также является игроком, который чаще всего оказывался в положении «вне игры» на турнире. Его противники заманивали его в эту «ловушку» 14 раз.
Два игрока «Олимпиакоса» делят 10-е место по отбору мяча. У Родинея и Панайотиса Пецоса было по 13 таких отборов.
Родиней, потерявший мяч 135 раз, занимает второе место по этому показателю. В позиционной борьбе он, наоборот, играет лучше и входит в десятку сильнейших с показателем 37.
Вратарь Константинос Цолакис запомнился своими неточными передачами. Вратарь, допустивший такие ошибки 98 раз, сделал меньше неверных передач, чем только его коллега из «Эльфсборга» Исак Петерсон. Вратарь «Олимпиакоса» занимает восьмое место в турнире по сэйвам (24). Он также является вратарем, сыгравшим больше всего «сухих» матчей на турнире. В пяти из семи игр соперники не смогли найти путь к его воротам. Ему нет равных на турнире в выходах. 12 из 14 его выходов оказались успешными, что сделало его лидером по обоим показателям. Цолакис, отыгравший от начала до конца все семь игр своей команды, является вратарем с наименьшим количеством (три) пропущенных голов среди голкиперов, сыгравших три и более игр.
Вугар Мамедов
İdman.biz