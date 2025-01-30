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"Карабах" должен обратить на них внимание - лучшие в "Олимпиакосе"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 17:44
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"Карабах" должен обратить на них внимание - лучшие в "Олимпиакосе"

Некоторые футболисты «Олимпиакоса», с которым «Карабах» сыграет в последнем туре Этапа лиги Лиги Европы, - среди лучших в турнире.

İdman.biz предлагает вашему вниманию информацию об игроках пирейского представителя, которые выделяются как своими сильными, так и слабыми сторонами.

В пятерку лучших бомбардиров этапа Лиги Лиги Европы с пятью голами входит игрок «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби. Однако Эль-Кааби, упустивший больше всего голевых моментов (шесть) в этой пятерке, занимает шестое место в общем зачете турнира по упущенным моментам, а также по количеству ударов по воротам (21). Этот игрок также примечателен тем, что не реализовал два пенальти, войдя в пятерку невезучих в турнире по этому показателю. Марокканский футболист забил все пять своих голов левой ногой, что удалось также Юнусу Акгюну из «Галатасарая».

Эль-Кааби также является игроком, который чаще всего оказывался в положении «вне игры» на турнире. Его противники заманивали его в эту «ловушку» 14 раз.

Два игрока «Олимпиакоса» делят 10-е место по отбору мяча. У Родинея и Панайотиса Пецоса было по 13 таких отборов.

Родиней, потерявший мяч 135 раз, занимает второе место по этому показателю. В позиционной борьбе он, наоборот, играет лучше и входит в десятку сильнейших с показателем 37.

Вратарь Константинос Цолакис запомнился своими неточными передачами. Вратарь, допустивший такие ​​ошибки 98 раз, сделал меньше неверных передач, чем только его коллега из «Эльфсборга» Исак Петерсон. Вратарь «Олимпиакоса» занимает восьмое место в турнире по сэйвам (24). Он также является вратарем, сыгравшим больше всего «сухих» матчей на турнире. В пяти из семи игр соперники не смогли найти путь к его воротам. Ему нет равных на турнире в выходах. 12 из 14 его выходов оказались успешными, что сделало его лидером по обоим показателям. Цолакис, отыгравший от начала до конца все семь игр своей команды, является вратарем с наименьшим количеством (три) пропущенных голов среди голкиперов, сыгравших три и более игр.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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