От Сулейманова до Пирея: если "Карабах" забьет...

Первый гол, забитый сегодня «Карабахом», которому предстоит встретиться с «Олимпиакосом» в Лиге Европы, войдет в историю азербайджанского футбола.

Как сообщает İdman.biz, если наш представитель хоть раз огорчит хозяев в матче восьмого тура Лиги Европы, то это будет 500-й гол, забитый азербайджанскими командами в еврокубках.

Наши команды, дебютировавшие в континентальных турнирах в 1994 году, забили 499 голов в 469 сыгранных матчах. Сюда не входят отмененные матчи, а также технические результаты.

Из этих голов 122 были забиты в Лиге чемпионов, 293 - в турнире, ранее известном как Кубок УЕФА, а теперь - Лига Европы, и 64 - в Лиге конференций. Остальные 20 мячей были в соревнованиях, которые больше не проводятся. Азербайджанские команды забили один гол в Кубке обладателей кубков и 19 - в Кубке Интертото. Да, Кубок Интертото, являвшийся отборочным турниром к Кубку УЕФА, не учитывается в рейтинге и других расчетах. Но голы, забитые нашими командами там, следует относить и к европейской арене.

Предыдущие 499 голов были забиты 18 командами. «Карабах» забил больше всех - 228.

Первый гол был забит в сезоне 1995/96. Хотя "Кяпаз", который был гостем "Аустрии" (Вена, Австрия) 22 августа 1995 года, проиграл со счетом 1:5, Ядигяр Сулейманов, отличившись в этой встрече, стал первым, кто вошел в историю.

Отметим, что матч «Олимпиакос» - «Карабах» начнется в 00:00 по бакинскому времени.

İdman.biz