Жулио Ромао: "Завтра мы постараемся добиться успешного результата"

«Завтра некоторые детали определят судьбу игры. «Олимпиакос» находится в лучшем положении с точки зрения турнирного положения».

Как сообщает İdman.biz, об этом полузащитник «Карабаха» Жулио Ромао заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы УЕФА с «Олимпиакосом».

Бразильский футболист выразил желание завершить финальный тур турнира победой:

"Наш соперник борется за выход в следующий этап. Несмотря на наше низкое место, постараемся завтра добиться успешного результата, чтобы закончить этап Лиги на более высокой строчке. Каждая игра важна для нас. Мы выходим на все матчи, чтобы добиться положительного результата. Мы сделаем все возможное, чтобы завтра завершить турнир победой".

Отметим, что завтрашний матч в Пирее начнется в 00:00 по бакинскому времени.

İdman.biz