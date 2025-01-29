Голы и удары в Премьер-лиге - СТАТИСТИКА

В Премьер-лиге Мисли по футболу остались позади 20 туров. Последние туры запомнились молчанием бомбардиров.

İdman.biz проанализировал статистику голов и ударов в чемпионате страны после 20 туров.

На протяжении последних трех туров в верхней части списка бомбардиров наблюдалась статическая ситуация. Количество голов, забитых лидирующей четверкой, остается неизменным с 14 декабря прошлого года: Фелипе Сантос («Араз Нахчыван»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по восемь голов, Давит Волков («Зиря»), Леандро Андраде («Карабах») - по семь.

Больше всего ударов по воротам нанес Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - 58. У Лероя Микелса («Шамахы») - 57 ударов. Эти два игрока, а также Давит Волков, били больше в створ ворот, чем кто-либо другой - 22. Учитывая, что игрок «Зиря» сделал это после 34 ударов, можно заметить, что у него более точные удары. Микелсы же, с другой стороны, «отличились» ударами, которые не достигли цели. У Джоя-Лэнса 36 ударов были неточными, а у Лероя - 35.

Игрок с наибольшим количеством заблокированных ударов - Руан Ренато («Зиря») - 16. У Юри Матиаса («Нефтчи») и Дмитро Литвина («Сабаил») заблокировано по 15 ударов.

Среди игроков, нанесших более 20 ударов, игрок с самым высоким процентом голов - Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван»). 25 процентов его ударов (8 из 32) завершились голами.

Фелипе Сантос и Рафаэль Утциг из «Зиря» - игроки, забившие больше всего голов со штрафных ударов (2).

Хотя Туран Манафов («Кяпаз») исполнял больше всего штрафных ударов, ни один из его 10 ударов не оказался удачным. Торал Байрамов («Карабах») реализовал один из девяти штрафных ударов.

Вугар Мамедов

İdman.biz