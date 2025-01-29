Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» возвращается в большой футбол.

Как сообщает İdman.biz, представитель Дагестана с нового сезона будет выступать в третьем дивизионе России.

Основанный в 1991 году, «Анжи» стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году, финалистом Кубка страны в 2001 и 2013 годах, дважды играл в 1/8 финала Лиги Европы. В 2022 году клуб утратил профессиональный статус.

Отметим, что честь «Анжи» защищали Эмин Агаев, Нарвик Сирхаев, Игорь Гетман, Махир Шукюров, Ариф Асадов, Тарлан Ахмедов, Ибрагим Гасанбеков, Руслан Меджидов и Александр Жидков, в свое время выступавшие за сборную Азербайджана. В 1994 году главным тренером команды был наш соотечественник Ахмед Алескеров.

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