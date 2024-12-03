Капитан сборной России: "Играли более открыто, агрессивно и раскрепощенно"

Капитан женской национальной сборной России Надежда Смирнова подвела итоги второго товарищеского матча с Азербайджаном. Как сообщает İdman.biz, игра прошла 2 декабря на учебно-тренировочной базе ФК «Сочи» и закончилась победой россиянок со счетом 1:0.

– Жаль, что транслировали первый матч, а не второй, потому что эта игра получилась более качественной, более зрелищной. Надеюсь, мне поверят на слово, это действительно так, потому что мы проанализировали первый матч, поправили кое-какие моменты, играли более открыто, агрессивно и раскрепощенно.

– У тебя пакет со льдом на ноге. Расскажи, что случилось?

– Это было столкновение на последних минутах. Я разыгрывала угловой, убрала под левую ногу, поставила опорную правую, и девочка мне влетела. На самом деле ничего страшного, просто ушиб, достаточно неприятный. А так, слава богу, все живы-здоровы, никаких серьезных травм ни у кого нет. И с хорошим настроением после двух побед в конце этого года идем в отпуск.

İdman.biz