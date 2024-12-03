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Аднан Ахмедзаде официально обратился в АФФА

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2024 10:17
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Аднан Ахмедзаде официально обратился в АФФА

Аднан Ахмедзаде, известный бизнесмен и бывший сотрудник SOCAR, решил стать владельцем клуба в Азербайджане.

İdman.biz сообщает, что бизнесмен, имеющий хорошие отношения с международным футбольным миром, в частности с испанским клубом "Барселона", сделал первый шаг к приобретению клуба "Мингячевир", выступающего в I лиге.

По этому поводу он обратился с официальным обращением в АФФА. Переговоры между организацией и Ахмедзаде еще не завершены. Известный бизнесмен намерен ввести представителя Мингячевира, имеющего богатые футбольные традиции, в ряды ведущих клубов страны.

Отметим, что бизнесмен, привезший в Баку в связи с мероприятием COP29 бразильского чемпиона мира Роналдиньо и президента "Барселоны" Жоана Лапорту, также известен своей дружбой с аргентинской легендой Лионелем Месси.

İdman.biz

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