"Сабаил" и "Араз-Нахчыван" против команд первой лиги, "Туран Товуз" сыграет с "Сабахом"

Сегодня стартует стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся три матча.
В двух из этих матчей представители Премьер-лиги бросят вызов клубам первой лиги. «Сабаил» сыграет на своем поле с «Гарадаг Локбатаном», но будет считаться гостевой командой. «Араз-Нахчыван» примет «Мингячевир».
Центральная игра дня состоится в Товузе. В дуэли клубов Премьер-лиги «Туран Товуз» встретится с «Сабахом».
Отметим, что стадия 1/8 финала завершится завтра.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
3 декабря (вторник)
15:00. «Гарадаг Локбатан» - «Сабаил»
Главный судья: Али Алиев
«АСКО Арена»
16:00. «Араз-Нахчыван» - «Мингячевир»
Главный судья: Акпер Ахмедов
«Лив Бона Деа Арена»
18:00. «Туран Товуз» - «Сабах»
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Товузский городской стадион
İdman.biz