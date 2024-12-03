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"Сабаил" и "Араз-Нахчыван" против команд первой лиги, "Туран Товуз" сыграет с "Сабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2024 09:39
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"Сабаил" и "Араз-Нахчыван" против команд первой лиги, "Туран Товуз" сыграет с "Сабахом"

Сегодня стартует стадия 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся три матча.

В двух из этих матчей представители Премьер-лиги бросят вызов клубам первой лиги. «Сабаил» сыграет на своем поле с «Гарадаг Локбатаном», но будет считаться гостевой командой. «Араз-Нахчыван» примет «Мингячевир».

Центральная игра дня состоится в Товузе. В дуэли клубов Премьер-лиги «Туран Товуз» встретится с «Сабахом».

Отметим, что стадия 1/8 финала завершится завтра.

Кубок Азербайджана
1/8 финала
3 декабря (вторник)

15:00. «Гарадаг Локбатан» - «Сабаил»
Главный судья: Али Алиев
«АСКО Арена»

16:00. «Араз-Нахчыван» - «Мингячевир»
Главный судья: Акпер Ахмедов
«Лив Бона Деа Арена»

18:00. «Туран Товуз» - «Сабах»
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Товузский городской стадион

İdman.biz

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