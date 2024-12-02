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Ондер Каравели: "Мы все очень гордимся достижениями "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2024 18:34
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Ондер Каравели: "Мы все очень гордимся достижениями "Карабаха"

Бывший координатор футбольной академии "Карабах" Ондер Каравели посетил базу агдамского клуба.

Как сообщает İdman.biz, турецкий специалист встретился с генеральным директором команды Эмрахом Челикелем.

Гостю была подарена ​​клубная форма.

Специалист, работавший в ряде клубов Турции, в том числе в "Бешикташе" и "Трабзонспоре", высказал свое мнение о "Карабахе":

"Хоть я и живу в Турции, я всегда чувствовал себя частью семьи "Карабаха". Я работал в этом клубе и его академии. Я провел много замечательных дней в "Карабахе". С тех пор этот клуб для меня очень ценен. Несмотря на то, что я живу в Турции, я считаю "Карабах" своей командой в Азербайджане. Я так рад быть здесь снова. Достижения Карабаха как в стране, так и в Европе заставляют нас всех очень гордиться".

Он сказал, что с большим уважением относится к главному тренеру Гурбану Гурбанову:

"Мы много раз встречались и беседовали с ним здесь и в Анталье, Турция. Работа, проделанная "Карабахом", очень ценна. Руководство и организация этого клуба образцовые. Если многие команды Турции испытывают трудности с попаданием в групповой этап еврокубков, то "Карабах" добивается этого успеха каждый год. Надеюсь, что в ближайшие годы азербайджанский футбол добьется прогресса. Я думаю, что локомотивом этого будет "Карабах", который считается примером со своей академией, организацией, руководством и основной командой".

Отметим, что Каравели работал в азербайджанском клубе с января 2020 года по лето 2021 года.

İdman.biz

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