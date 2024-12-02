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Главный тренер нашей сборной: "Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2024 17:11
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Главный тренер нашей сборной: "Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария"

«Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил "Report" главный тренер женской сборной Азербайджана U-19 Хабиб Агаев, оценивая выступление команды в отборочном этапе чемпионата Европы.

Наставник подчеркнул, что в игре, где они проиграли Швейцарии со счетом 0:8, команде не хватило сил:

«Соперник был очень силен в первом матче. Мы знали, что Швейцария будет бороться конкретно за первое место. Нам сложно сегодня играть против таких команд. Мы сделали все, что смогли. В первом тайме проигрывали со счетом 0:2, но во втором тайме сил не хватило. Во второй игре мы встретились с Эстонией. По сравнению со Швейцарией, эстонцы были слабее их, но сильнее нас. В первом матче они обыграли Кипр со счетом 3:0. В третьей встрече терять было нечего. Я сказал девочкам выйти и играть. Мы пытались сыграть в открытый футбол, но проиграли».

Агаев объяснил слабость команды выбором игроков и тем, что чемпионат страны еще не начался:

«Теперь у нас достаточно сил. У нас проблемы с выбором игроков. Другая причина в том, что чемпионат еще не начался. В других странах первый круг уже позади, а в нашей стране чемпионат еще не стартовал. Девочки были совершенно не готовы. В таком случае очень сложно играть в турнирах такого уровня».

Отметим, что U-19 в отборочном этапе чемпионата Европы, в играх в рамках группы V, проиграла сборной Швейцарии (0:8), а также Эстонии и Кипру (по 0:3).

İdman.biz

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