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Кевин Медина и Леандро Андраде прокомментировали инцидент в матче "Нефтчи" - "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2024 14:45
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Кевин Медина и Леандро Андраде прокомментировали инцидент в матче "Нефтчи" - "Карабах"

Игроки "Карабаха" Кевин Медина и Леандро Андраде прояснили инцидент, произошедший в матче против "Нефтчи" в 15-м туре Премьер-лиги Мисли.

Оба игрока рассказали İdman.biz, что не посылали никаких сообщений болельщикам «черно-белых».

В разговорах с нашим сотрудником они заявили, что не имели намерения кого-либо провоцировать:

"Так мы фотографировались и в предыдущих играх, будь то еврокубкавая игра, или матч с «Нефтчи». Мы традиционно так фотографируемся. Так мы позируем, когда я или Андраде забиваем гол. Никакого другого смысла и подтекста здесь нет. Вам даже не нужно его искать. Большинство операторов и фотографов в тот момент находились на той стороне. Мы тоже побежали в ту сторону и сфотографировались".

Отметим, что действия Медины и Андраде в матче, в котором "Карабах" победил со счетом 3:0, вызвали протест болельщиков "Нефтчи". Это произошло после того, как Леандро открыл счет на 27-й минуте. Андраде и его товарищ по команде Медина продемонстрировали радость из-за забитого гола перед трибуной, где сидели болельщики «Нефтчи», сфотографировавшись в форме победителей. Главный судья Алияр Агаев тут же наказал обоих игроков и показал им желтые карточки.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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