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Махмуд Гурбанов: "В "Нефтчи" необходимы изменения" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
2 Декабря 2024 12:22
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Махмуд Гурбанов: "В "Нефтчи" необходимы изменения" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего футболиста сборной Азербайджана и «Нефтчи» Махмуда Гурбанова сайту İdman.biz.

- «Карабах» разгромил «Нефтчи» со счетом 3:0 в азербайджанском дерби в 15-м туре Премьер-лиги Мисли. Как бы вы прокомментировали игру?

- Конечно, это была центральная игра тура. После поражения от «Лиона» в Лиге Европы «Карабаху» было важно победить. Я бы не сказал, что они победили легко. «Карабах» умело использовал ошибки в защите «Нефтчи». Болельщики добавили красок игре.

- "Карабах" выигрывает у "Нефтчи" в девяти последних матчах. В большинстве игр агдамцы разгромили своих противников с большим счетом. Как думаете, не пора ли лишить эту дуэль титула азербайджанского дерби?

- К сожалению, «Нефтчи» сегодня недостаточно силен, чтобы конкурировать с «Карабахом». Раньше интерес к этой игре был больше. Шла борьба за чемпионство. Но в последнее время «черно-белые» выступают не очень удачно. Они выиграли чемпионат только один раз. «Нефтчи» всегда был амбициозным. Поскольку все видели это именно так, они хотят, чтобы так было и сейчас.

- После назначения Самира Абасова главным тренером есть ли какие-то изменения в «Нефтчи»?

- С его приходом завершилась девятиматчевая безвыигрышная серия. Команда начала набирать очки. У бакинцев есть желание. На данный момент «Нефтчи» нужен больше результат, чем хорошая игра. Набрав очки, игру также можно улучшить. Теперь для них не имеет значения, хорошо они играют или плохо.

- Как думаете, сможем ли мы после зимнего перерыва увидеть другой «Нефтчи»?

- Зимой, наверное, будут изменения. Сложно сказать заранее. Но я считаю, что изменения в «Нефтчи» необходимы. Им необходимо сделать это, чтобы иметь шанс пройти квалификацию в еврокубки. На всех позициях нужны новые, хорошие игроки.

- «Нефтчи» сильно отстает от лидеров по очкам. Учитывая их восьмое место в турнирной таблице, насколько реально претендовать на еврокубки?

- Конечно, квалификацию в еврокубки в этом сезоне можно будет считать чудом для «Нефтчи». Это возможно сделать при хорошем выступлении в кубке. Несмотря на большую разницу в очках по сравнению с лидерами чемпионата, сейчас трудно сказать, какие команды покажут результаты после зимы. С этой точки зрения возможно все.

Эмин Ага

İdman.biz

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