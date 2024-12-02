Наша сборная сыграет с Россией

Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч.
Как сообщает İdman.biz, наша команда встретится с Россией в товарищеском матче.
Матч пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора, организованного в Сочи. Игра состоится на тренировочной базе клуба «Сочи».
Отметим, что 28 ноября сборная России выиграла товарищеский матч у нашей сборной со счетом 1:0.
Товарищеская игра
2 декабря
18:00. Россия - Азербайджан
Главный судья: Нодира Мирзоева (Таджикистан)
Тренировочная база клуба «Сочи».
İdman.biz