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Пятый россиянин, 65-й легионер

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2024 09:08
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Пятый россиянин, 65-й легионер

15-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу ознаменовался дебютом еще одного главного тренера-легионера.

İdman.biz сообщает, что Василий Березуцкий дебютировал в "Сабахе".

Команда, которую тренирует российский специалист, победила «Сабаил» со счетом 1:0.

Березуцкий стал 65-м главным тренером-легионером в истории чемпионатов Азербайджана. До этого 64 иностранца возглавляли свои команды в качестве главных тренеров или временных руководителей на этой должности.

Березуцкий - пятый российский главный тренер в Премьер-лиге. До этого Сергей Юран работал в "Симурге", Юрий Семин - в "Габале", Мурад Мусаев - в "Сабахе", Курбан Бердыев сейчас возглавляет "Туран Товуз".

İdman.biz

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