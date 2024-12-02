Пятый россиянин, 65-й легионер

15-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу ознаменовался дебютом еще одного главного тренера-легионера.
İdman.biz сообщает, что Василий Березуцкий дебютировал в "Сабахе".
Команда, которую тренирует российский специалист, победила «Сабаил» со счетом 1:0.
Березуцкий стал 65-м главным тренером-легионером в истории чемпионатов Азербайджана. До этого 64 иностранца возглавляли свои команды в качестве главных тренеров или временных руководителей на этой должности.
Березуцкий - пятый российский главный тренер в Премьер-лиге. До этого Сергей Юран работал в "Симурге", Юрий Семин - в "Габале", Мурад Мусаев - в "Сабахе", Курбан Бердыев сейчас возглавляет "Туран Товуз".
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