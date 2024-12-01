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Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде

Азербайджанский футбол
Новости
1 Декабря 2024 14:34
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Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде

Азербайджанский футболист Мамед Гулиев, долгое время выступавший в Таиланде, сменил клуб.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Pressing.az, 29-летний полузащитник покинул команду «Сарабури Юнайтед», представляющий 3-ю лигу.

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Он договорился с "Муанг Лоэй Юнайтед", еще одним представителем 3-й лиги.

Отметим, что за время карьеры Мамед Гулиев выступал за «Раван», «Интер» (ныне «Шамахы»), «Шувелан» (все Азербайджан), «Кампхенгпхет», «Касем Бундит», «Тонбури Юнайтед», «Уттарадит», «Сарабури». «Юнайтед» (все Таиланд).

İdman.biz

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