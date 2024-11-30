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Бронза, равная золоту - 58

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2024 17:58
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Бронза, равная золоту - 58

58 лет назад, 30 ноября, «Нефтчи» разгромил московский «Спартак» со счетом 3:0 и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны в Баку.

В состав команды «Спартака» входили Геннадий Логофет, Юрий Семин, который несколько лет назад работал главным тренером «Габалы», и другие известные футболисты.

Анатолий Банишевский (2) и Эдуард Маркаров забили в ворота, охраняемые Владимиром Маслаченко, позже ставшим футбольным комментатором.

Интерес к игре, которую посмотрели 45 тысяч зрителей, был настолько велик, что матч транслировался не только на азербайджанском, но и на грузинском и армянском телевидении.

30 августа 2012 года «Нефтчи» обыграл АПОЭЛ на Кипре со счетом 3:1 и впервые в истории азербайджанского футбола вышел в групповой этап еврокубков - Лиги Европы.

После бронзовой медали чемпионата СССР это был самый большой успех клуба и нашего футбола.

Самый большой успех, который я наблюдал вживую, был тогда, когда «черно-белые» выиграли «Кубок Содружества» в Москве. Став чемпионом этого турнира, «Нефтчи» установил еще одно историческое рекорд достижение в истории азербайджанского футбола.

В целом, «Нефтчи» много раз был первопроходцем в нашем футболе.

Мне посчастливилось стать свидетелем одного такого исторического события - первой победы азербайджанских клубов в еврокубках 17 июля 1996 года, когда мы победили софийский «Локомотив» со счетом 2:1.

...Я с уважением вспоминаю всех членов нашего коллектива, вошедших в историю в 1966 году, в том числе и Ахмеда Алескерова, молюсь о том, чтобы Аллах упокоил души погибших, а остальным желаю доброго здоровья!

Источник: Sports.az

İdman.biz

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