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ОТНОШЕНИЕ Айхана Аббасова к лозунгам "В отставку"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2024 17:35
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ОТНОШЕНИЕ Айхана Аббасова к лозунгам "В отставку"

«Мы знали, что этот матч будет очень напряженным. Мы потерпели досадное поражение».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов на пресс-конференции, состоявшейся после домашнего матча с «Кяпазом» 15-го тура Премьер-лиги Мисли.

Он прокомментировал поражение со счетом 0:1, которое они потерпели в игре против аутсайдера:

«Мы постарались настроить команду на игру. Хоть игроки и стараются, но, к сожалению, нам не удается правильно завершать атаки. В сегодняшней игре должен был проиграть тот, кто допустил бы ошибку. Мне жаль. Но надо собраться. Второй круг складывается для нас не очень хорошо. Однако у нас есть шанс набрать очки до зимнего перерыва. Трудности должны быть и будут. Мы были к этому готовы. Пожалуй, команда, в чьи ворота назначается больше всего пенальти - это "Шамахы". Это, конечно, происходит из-за невнимательности. Пенальти в этом матче стал шансом для соперника».

Аббасов также прокомментировал скандирование болельщиками «В отставку» после последовательных неудач:

Болельщики расстроены. Если бы мы набрали очки во втором круге, а не в первом во 2-м туре, это бы всех удовлетворило. Мы повысили ожидания, набрав много очков в первых девяти турах. Но травмы и наказания влияют на результаты. Наша цель ясна. Мы должны бороться до конца. Луис Пачу - мой любимый нападающий. Мы осуществили трансферы в соответствии с нашим бюджетом. Но нам придется подождать до зимы. Тогда мы сможем внести некоторые изменения. Сначала мы поговорили с Мурадовым. Если наши характеры не совпадают, продолжать нельзя».

Отметим, что «Шамахы» в последних 8 играх набрал 2 очка.

İdman.biz

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