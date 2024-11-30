Азер Багиров: "Если соперник сражается, то и вам придется сражаться"

«Игра была интересной. Мы не смогли реализовать заработанный пенальти».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшейся после выездного матча с "Шамахы", заявил главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров.

Он высказал свое мнение о встрече 15-го тура Премьер-лиги:

«Мы знали, что противник - боевая команда. Несмотря на игру на выезде, наши футболисты не боялись соперника. Мои игроки боролись, и мы победили. Мы боремся уже семь матчей, играем хорошо. У нас нет проблем с мотивацией. Концентрация не должна теряться. Матчи заканчиваются в раздевалке. Самое главное - бороться до последней секунды. Победа достигается с трудом».

Багиров также объяснил причину того, что Орхан Алиев остался в запасе:

«Это была тактическая замена. Карим Лкоча еще больше отвлекал игроков соперника и открыл нам путь на флангах. В первом тайме у моей команды не было больших проблем. После перерыва мы усилили боеспособность. Если противник сражается, то и вам придется сражаться. Игроки отрабатывают пенальти на тренировках. Наши главные исполнители пенальти - Луиш Пачу и Орхан Алиев.

Отметим, что «Кяпаз» выиграл выездной матч со счетом 1:0.

İdman.biz