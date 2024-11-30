30 Ноября 2024
RU

Азер Багиров: "Если соперник сражается, то и вам придется сражаться"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2024 17:08
5
Азер Багиров: "Если соперник сражается, то и вам придется сражаться"

«Игра была интересной. Мы не смогли реализовать заработанный пенальти».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшейся после выездного матча с "Шамахы", заявил главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров.

Он высказал свое мнение о встрече 15-го тура Премьер-лиги:

«Мы знали, что противник - боевая команда. Несмотря на игру на выезде, наши футболисты не боялись соперника. Мои игроки боролись, и мы победили. Мы боремся уже семь матчей, играем хорошо. У нас нет проблем с мотивацией. Концентрация не должна теряться. Матчи заканчиваются в раздевалке. Самое главное - бороться до последней секунды. Победа достигается с трудом».

Багиров также объяснил причину того, что Орхан Алиев остался в запасе:

«Это была тактическая замена. Карим Лкоча еще больше отвлекал игроков соперника и открыл нам путь на флангах. В первом тайме у моей команды не было больших проблем. После перерыва мы усилили боеспособность. Если противник сражается, то и вам придется сражаться. Игроки отрабатывают пенальти на тренировках. Наши главные исполнители пенальти - Луиш Пачу и Орхан Алиев.

Отметим, что «Кяпаз» выиграл выездной матч со счетом 1:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" против "Сумгайыта" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17:35
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" против "Сумгайыта" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге
ОТНОШЕНИЕ Айхана Аббасова к лозунгам "В отставку"
17:35
Азербайджанский футбол

ОТНОШЕНИЕ Айхана Аббасова к лозунгам "В отставку"

Он прокомментировал поражение со счетом 0:1, которое они потерпели в игре против аутсайдера
Гара Гараев: "Об этом много говорят"
16:49
Азербайджанский футбол

Гара Гараев: "Об этом много говорят"

Опытный футболист отметил, что адаптировался в новой команде
Победная публикация легионера "Араз-Нахчывана"
15:25
Азербайджанский футбол

Победная публикация легионера "Араз-Нахчывана"

Он сказал, что они одержали важную победу
Представитель "Кяпаза": "У меня все еще есть опасения"
15:22
Азербайджанский футбол

Представитель "Кяпаза": "У меня все еще есть опасения"

Глава гянджинского представителя отметил, что его продолжают беспокоить нестабильные результаты, зафиксированные в первые 14 туров Премьер-лиги
ОЖИДАНИЯ Бахтияра Мусаева от азербайджанского дерби
11:39
Азербайджанский футбол

ОЖИДАНИЯ Бахтияра Мусаева от азербайджанского дерби

По словам Мусаева, игравшего за оба клуба, это будет очень интересная встреча

Самое читаемое

"Эль Класико" легенд - великолепный гол Роналдиньо - ВИДЕО
28 Ноября 22:51
Футбол

"Эль Класико" легенд - великолепный гол Роналдиньо - ВИДЕО

Состоялась игра между легендами "Барселоны" и "Реала"
Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО
28 Ноября 23:38
Азербайджанский футбол

Пять голов в матче "Карабах" - "Лион" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана сегодня провел очередную еврокубковую игру
Сборная Азербайджана сыграла с Россией
28 Ноября 20:02
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сыграла с Россией

Матч прошел на Олимпийском стадионе Фишт
"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО
29 Ноября 20:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги