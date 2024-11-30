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Гара Гараев: "Об этом много говорят"

Азербайджанский футбол
Интервью
30 Ноября 2024 16:49
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Гара Гараев: "Об этом много говорят"

Полузащитник «Араз-Нахчыван» Гара Гараев дал интервью сайту Futbolxeber.az.

İdman.biz сообщает, что опытный футболист отметил, что адаптировался в новой команде.

- В 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана вы победили «Туран Товуз» со счетом 1:0. Как бы вы прокомментировали победу?

- Игра была сложной. Мы играли против сильной команды. Тем не менее, победили. Для нас было важно это.

- Благодаря этой победе вы уже на девять очков опережаете третье место...

- Мы как команда не думаем о разнице в очках. Просто выходим на каждую игру ради победы. Это наша мотивация. Мы не должны ее нарушать. Наше самое большое преимущество как команды в том, что мы не думаем об очках или разнице. Мы думаем только о каждом следующем матче.

- На следующей неделе предстоит и кубок, и игра чемпионата. Будет ли это физически тяжело?

- Мы подготовимся. В кубковом матче может произойти ротация состава. Но мы серьезно относимся к обоим турнирам. Соперник не имеет значения. Хотя нашим соперником в кубке является представитель I лиги «Мингячевир», мы должны продолжать победный настрой, не нарушая мотивацию.

- Победив «Туран Товуз», вы обеспечили себе уход на зимний перерыв как минимум на втором месте. Не создаст ли этот момент самоуспокоенности в команде?

- Много говорят о разнице в очках, нашем втором месте и лидерстве. Это может нарушить нашу концентрацию и мотивацию. Поэтому нам не следует обращать внимание на турнирную таблицу и разницу очков.

- Вы были в стартовом составе 4 матча подряд. Можно ли сказать, что вы адаптировались в команде?

- Процесс адаптации был очень быстрым. Большую роль в этом сыграло доверие ко мне нашего главного тренера. Я знаю, что у меня есть некоторые недостатки. Мне нужно избавиться от них в ближайшее время. В частности, мне необходимо улучшить свое физическое состояние.

İdman.biz

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