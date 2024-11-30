Представитель "Кяпаза": "У меня все еще есть опасения"

«Честно говоря, у меня все еще есть опасения по поводу нашей команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sportinfo.az председатель правления футбольной команды «Кяпаз» Ильгар Надири.

Глава гянджинского представителя отметил, что его продолжают беспокоить нестабильные результаты, зафиксированные в первые 14 туров Премьер-лиги:

"Я думаю, что семь очков - это мало. Мы могли бы набрать больше очков. С сентября в команде произошло много изменений. У нас много новых игроков. Наша игра улучшилась. Главный тренер Азер Багиров делает все возможное, чтобы возродить команду. Но стабильности по-прежнему нет. Мне нужно тщательно поговорить с командой и объяснить игрокам ситуацию».

İdman.biz