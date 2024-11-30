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ОЖИДАНИЯ Бахтияра Мусаева от азербайджанского дерби

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2024 11:39
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ОЖИДАНИЯ Бахтияра Мусаева от азербайджанского дерби

«Все с нетерпением ждут встречи этих двух великих клубов».

Об этом İdman.biz заявил ветеран сборной Азербайджана ао футболу Бахтияр Мусаев.

Он прокомментировал матч "Нефтчи" - "Карабах", который состоится в рамках 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана. По словам Мусаева, игравшего за оба клуба, это будет очень интересная встреча:

"В последнее время "Карабах" побеждает, демонстрируя стабильную игру в чемпионате. «Нефтчи» же играет нестабильно. Этот год у «черно-белых» начался очень печально. Слишком много очков потеряно. Что касается матча, то "Карабах", вероятно, даст отдых нескольким игрокам основного состава после непростого матча против "Лиона". «Нефтчи» постарается этим воспользоваться. Ему следует это сделать. Потому что отсутствие нескольких игроков основного состава, конечно, может доставить "Карабаху" небольшую проблему. Но поскольку они напрямую превосходят другие клубы, то побеждают даже тогда, когда полностью меняют стартовый состав. Надеюсь, что мы станем свидетелями красивого и результативного матча».

Азербайджанское дерби начнется 1 декабря на «Нефтчи Арене» в 19:00.

Отметим, что "Карабах", сыгравший на одну игру меньше своих соперников, занимает второе место в турнирной таблице с 34 очками, а "Нефтчи" находится на восьмом месте с 13 очками.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

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