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Аутсайдер сыграет в Шамахы, "Сумгайыт" - в Зиря

Азербайджанский футбол
Новости
30 Ноября 2024 10:21
12
Аутсайдер сыграет в Шамахы, "Сумгайыт" - в Зиря

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Мисли.

Как сообщает İdman.biz, второй день 15-го тура стартует в Шамахы.

Одноименная команда города примет «Кяпаз». Команда Айхана Аббасова, которая не побеждает уже семь матчей, постарается огорчить аутсайдера, а гости хотят покинуть последнее место.

Завершится день в Баку. «Зиря», потерпевшая три поражения подряд, встретится с «Сумгайытом», который успешно играет во втором круге.

Отметим, что тур завершится матчем между "Нефтчи" и "Карабахом", который состоится завтра.

Премьер-лига Мисли
30 ноября (суббота)
14:30. «Шамахы» - «Кяпаз»
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Шемахинский городской стадион

17:00. «Зиря» - «Сумгайыт»
Главный судья: Рашад Ахмедов
Стадион Зиря СК

1

Араз-Нахчыван

15

11

3

1

19-10

36

2

Карабах

13

11

1

1

35-6

34

3

Туран Товуз

15

7

6

2

20-12

27

4

Сабах

15

5

7

3

24-20

22

5

Зире

14

6

2

6

19-15

20

6

Сумгаит

14

5

1

8

12-17

16

7

Шамахы

13

3

4

6

11-17

13

8

Нефтчи

14

2

7

5

13-20

13

9

Сабаил

15

2

2

11

16-27

8

10

Кяпаз

14

2

1

11

10-35

7

Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван") - 8 голов, Джой Лэнс Микелс - 7, Джесси Секидика (оба - "Сабах") - 6.

İdman.biz

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