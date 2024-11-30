Аутсайдер сыграет в Шамахы, "Сумгайыт" - в Зиря

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Мисли.
Как сообщает İdman.biz, второй день 15-го тура стартует в Шамахы.
Одноименная команда города примет «Кяпаз». Команда Айхана Аббасова, которая не побеждает уже семь матчей, постарается огорчить аутсайдера, а гости хотят покинуть последнее место.
Завершится день в Баку. «Зиря», потерпевшая три поражения подряд, встретится с «Сумгайытом», который успешно играет во втором круге.
Отметим, что тур завершится матчем между "Нефтчи" и "Карабахом", который состоится завтра.
Премьер-лига Мисли
30 ноября (суббота)
14:30. «Шамахы» - «Кяпаз»
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Шемахинский городской стадион
17:00. «Зиря» - «Сумгайыт»
Главный судья: Рашад Ахмедов
Стадион Зиря СК
|
1
|
Араз-Нахчыван
|
15
|
11
|
3
|
1
|
19-10
|
36
|
2
|
Карабах
|
13
|
11
|
1
|
1
|
35-6
|
34
|
3
|
Туран Товуз
|
15
|
7
|
6
|
2
|
20-12
|
27
|
4
|
Сабах
|
15
|
5
|
7
|
3
|
24-20
|
22
|
5
|
Зире
|
14
|
6
|
2
|
6
|
19-15
|
20
|
6
|
Сумгаит
|
14
|
5
|
1
|
8
|
12-17
|
16
|
7
|
Шамахы
|
13
|
3
|
4
|
6
|
11-17
|
13
|
8
|
Нефтчи
|
14
|
2
|
7
|
5
|
13-20
|
13
|
9
|
Сабаил
|
15
|
2
|
2
|
11
|
16-27
|
8
|
10
|
Кяпаз
|
14
|
2
|
1
|
11
|
10-35
|
7
Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван") - 8 голов, Джой Лэнс Микелс - 7, Джесси Секидика (оба - "Сабах") - 6.
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