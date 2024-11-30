Аутсайдер сыграет в Шамахы, "Сумгайыт" - в Зиря

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Мисли.

Как сообщает İdman.biz, второй день 15-го тура стартует в Шамахы.

Одноименная команда города примет «Кяпаз». Команда Айхана Аббасова, которая не побеждает уже семь матчей, постарается огорчить аутсайдера, а гости хотят покинуть последнее место.

Завершится день в Баку. «Зиря», потерпевшая три поражения подряд, встретится с «Сумгайытом», который успешно играет во втором круге.

Отметим, что тур завершится матчем между "Нефтчи" и "Карабахом", который состоится завтра.

Премьер-лига Мисли

30 ноября (суббота)

14:30. «Шамахы» - «Кяпаз»

Главный судья: Ингилаб Мамедов

Шемахинский городской стадион

17:00. «Зиря» - «Сумгайыт»

Главный судья: Рашад Ахмедов

Стадион Зиря СК

1 Араз-Нахчыван 15 11 3 1 19-10 36 2 Карабах 13 11 1 1 35-6 34 3 Туран Товуз 15 7 6 2 20-12 27 4 Сабах 15 5 7 3 24-20 22 5 Зире 14 6 2 6 19-15 20 6 Сумгаит 14 5 1 8 12-17 16 7 Шамахы 13 3 4 6 11-17 13 8 Нефтчи 14 2 7 5 13-20 13 9 Сабаил 15 2 2 11 16-27 8 10 Кяпаз 14 2 1 11 10-35 7

Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван") - 8 голов, Джой Лэнс Микелс - 7, Джесси Секидика (оба - "Сабах") - 6.

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